Vom Staatsbetrieb zum Start-up? Schwierig

Es gibt in der Software-Industrie eine böse Umschreibung für Programme, die gross angekündigt werden, sich dann immer wieder verzögern – und am Ende oft nie auf den Markt kommen: Vaporware, «Dampfware». Dieser Begriff geht einem durch den Kopf, wenn man sich näher mit grossspurig angekündigten Eigenkreationen des staatlichen Rüstungskonzerns Ruag beschäftigt – vor allem in dessen Defence-Division. Im Februar 2015 kündigte ein Ruag-Manager an der Waffenmesse Idex in Abu Dhabi einen neuen Hightech-Minenwerfer an, die Cobra. Keinen Monat später pries derselbe Manager an der Computermesse Cebit in Hannover eine selbst entwickelte digitale Alarmanlage gegen Hacker an. In beiden Fällen hörte sich der Marketingsprech an, als könnten Kunden sofort zugreifen und ein erprobtes Produkt kaufen.