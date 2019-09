Und dann sagt Brüssel Stopp

Experten aus Brüssel prüfen derzeit, ob sich die Schweiz beim Datenschutz noch immer auf dem gleichen Niveau wie die EU befindet. Aktuell ist das nicht mehr der Fall. Das geltende Schweizer Gesetz stammt aus den 1990er-Jahren, die EU hat aber beim Datenschutz seit 2018 neue Regeln. «Es wird ein viel höheres Niveau als heute in der Schweiz erreicht», sagt Klaus Krohmann, Datenschutzspezialist der Unternehmensberatungsfirma BDO.

Im Mai 2020 muss die EU den Entscheid zur Qualität des Schweizer Datenschutzes fällen. Er wird Folgen für die Wirtschaft haben: Entweder können Unternehmen Personendaten weiterhin frei zwischen der EU und der Schweiz hin- und herschicken – oder nur noch mit hohem bürokratischen Zusatzaufwand. Ein Beispiel: Ein mittelgrosses Schweizer IT-Unternehmen müsste dann bei jedem Auftrag aus der EU vertraglich die Sicherheit der empfangenen Daten garantieren und dokumentieren, dass es den Vertrag auch eingehalten hat. «Die Schweiz droht von der EU auf die gleiche Stufe gestellt zu werden wie Länder mit tiefen Datenschutzstandards; was insbesondere auf afrikanische Staaten zutrifft», sagt Spezialist Krohmann. Und das für längere Zeit. Eine Prüfung ist nur alle vier Jahre vorgesehen.

Verhindert werden kann dies nur, wenn die Schweiz der EU rasch aufzeigt, wie ihr Datenschutz künftig aussieht. «Im Nationalrat darf es jetzt keinen Absturz geben. Es muss ein Entscheid her», sagt FDP-Nationalrat Matthias Jauslin, der in der zuständigen Kommission die Mehrheit vertritt. Es laufen derzeit Verhandlungen zwischen den verschiedenen Lagern, bestätigt Nationalrat Balthasar Glättli (Grüne).

Doch ein erstes Ja im Nationalrat alleine reicht nicht. Von verschiedenen Seiten wird bezweifelt, dass das geplante Gesetz den Ansprüchen der EU genügt – mit unterschiedlichen Begründungen. Am Donnerstagabend wurde eine Listedes Bundesamtes für Justiz veröffentlicht. Das Amt kommt zum Schluss, dass es beim Vorschlag der Kommissionsmehrheit rund ein Dutzend mehr oder weniger problematische Differenzen mit der EU gibt. Mehrfach sieht das Amt gar einen Rückschritt hinter das alte Datenschutzgesetz.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt der eidgenössische Datenschutzbeauftragte: «Der Vorschlag der Kommissionsmehrheit sieht in mehreren Punkten einen schlechteren Datenschutz vor als in europäischen Ländern, in denen die neue EU-Datenschutzgrundverordnung gilt», sagt Adrian Lobsiger. Dem ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates attestiert er ein ausreichendes Datenschutzniveau. Anders als Krohmann von BDO: Er sieht bereits dort sehr grosse Abstriche im Vergleich zur EU. Die EU-Kommission ihrerseits will «Schweizer Gesetzesentwürfe nicht kommentieren».