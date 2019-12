Ueli Maurers Spitze gegen die SVP-Millionäre

Am Rande seiner Bilanzmedienkonferenz zu seinem auslaufenden Jahr als Bundespräsident hat Ueli Maurer (SVP) am Vormittag auch zur Nachfolge von SVP-Präsident Albert Rösti Stellung genommen. Auf eine Journalistenfrage, ob das SVP-Parteipräsidium künftig entlöhnt werden solle, meinte Maurer: «Zumindest die Spesen müssen bezahlt werden. Das war in meiner Zeit als Parteipräsident der Fall.» Und weiter sagte Maurer, sonst könnten es sich in Zukunft nur noch Millionäre leisten, das SVP-Präsidium zu übernehmen. «Und Millionäre sind dazu nicht alle besonders geeignet.»