Ueli Maurer lässt SRF-Interview platzen

Bundespräsident Ueli Maurer hat laut SRF-Moderator Reto Lipp ein Interview in der Sendung «Eco» platzen lassen. Er sei zwar im Studio erschienen, habe dann das Interview jedoch nicht zu Ende durchgeführt, wie Lipp auf Twitter mitteilt.

Heute Mittag allein im Studio: Bundespräsident Ueli Maurer liess das Interview zur Steuervorlage platzen. Heute Abend springt Swissmem-Vize Philipp Mosimann für Maurer ein. #srfeco 22.25 Uhr. pic.twitter.com/Qee0cB6AXC — Reto Lipp (@retolipp) 8. April 2019

Maurer habe sich «gestört an der Bildsprache des Fernsehbeitrages, den Eco für dieselbe Sendung produziert hat, namentlich an der Aussage ‹alter Wein in neuen Schläuchen›», erklärt Reto Lipp in einem weiteren Twitter-Post. «Ausserdem trete mit Christoph Schaltegger, Professor für politische Ökonomie der Universität Luzern, der falsche Kritiker der Vorlage auf.» Für Maurer kurzfristig eingesprungen sei Swissmem-Vize Philipp Mosimann.