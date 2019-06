Überraschender Rückzug der Schweden beim Kampfjet

Anfangs Juni zeigte Lockheed Martin den F-35-A in der Schweiz. Video: Andrea Luca Späth

In einem Brief von Ende Januar, dessen Inhalt dieser Zeitung bekannt ist, gab die Rüstungsbehörde Armasuisse den Anbietern in harschem Ton den Tarif durch. Sie werde nicht zögern, warnte Armasuisse, einen oder mehrere Hersteller sofort nach Hause zu schicken, falls sie die Bedingungen der Tests nicht einhalten können. Unterzeichnet ist das Schreiben von Darko Savic, dem Programmverantwortlichen von Armasuisse für die Kampfjetbeschaffung.

In dem Schreiben kündigt Savic an, dass er und seine Leute in Payerne keinerlei Entschuldigungen und Versprechungen akzeptieren würden im Stile von: «Sorry, im Moment funktioniert diese oder jene Anwendung zwar noch nicht, aber bis zur Auslieferung des Jets werden wir das Problem beheben.» Falls ein Hersteller eine Testaufgabe nicht erfüllen könne, weil ein System technisch noch nicht ausgereift sei, werde er sogleich vom Wettbewerb ausgeschlossen, warnt Armasuisse. Ein solcher Ausschluss könne sogar noch «während der laufenden Flugerprobungen» vorgenommen werden, heisst es im Schreiben weiter.

Diese klaren Vorgaben dürften bedeuten, dass für den Gripen von Saab kaum noch Chancen für einen Kauf durch die Schweizer Luftwaffe bestehen.

Saab hingegen schreibt im Communiqué von heute: «Wir sind überzeugt, dass Gripen E für die Schweiz die beste Wahl darstellt, und das im Januar 2019 unterbreitete Angebot gilt nach wie vor. Saab ist bereit, sich zur termingerechten Lieferung von mindestens 40 Gripen-E-Kampfflugzeugen zu verpflichten und sich dabei an alle Vorgaben sowie an das geplante Budget zu halten.» Mit anderen Worten: Die Schweden geben noch nicht auf.