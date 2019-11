Über 200 reformierte Pfarrer wehren sich gegen Ehe für alle

Am Sonntag im Zürcher Grossmünster: Bundesrat Guy Parmelin und Kirchenbundspräsident Gottfried Locher treten gemeinsam auf und plädieren für Modernisierungen im Staat und in der Kirche. Die ständige Erneuerung sei nicht nur erwünscht, sondern in der Reformation selber angelegt, mahnte Locher in seiner Predigt. Obwohl er die Ehe für alle nicht explizit erwähnte, sind seine Worte durchaus als Aufforderung an die Reformierten zu verstehen, ihm zu folgen.