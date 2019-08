USA profitieren mehr von Freihandelspakt als die Schweiz

Inmitten des Handelskriegs zwischen den USA und China bietet sich der Schweiz die Möglichkeit, mit den USA ein Freihandelsabkommen zu verhandeln. Derzeit laufen Gespräche zwischen den beiden Ländern, um mögliche Verhandlungen auszuloten. Avenir Suisse spricht von einem «derzeit offenen Window of opportunity», das es zu nutzen gelte.

Mehr zusätzliche Importe als Exporte

Ein Freihandelsabkommen würde beiden Ländern erheblichen Wohlstandszuwachs bringen, schreibt die liberale Denkfabrik in einer am Freitag publizierten Studie. So würden sich die zusätzlichen Schweizer Exporte in die USA - bereits heute das zweitgrösste Abnehmerland - über fünf Jahre auf knapp 14 Milliarden Franken summieren, rechnen die Studienautoren basierend auf Daten bisher abgeschlossener Freihandelsabkommen der Schweiz und der USA vor.

Mit knapp 27 Milliarden Franken käme die US-Exportindustrie derweil auf fast doppelt so viele zusätzliche Ausfuhren im gleichen Zeitraum. Denn in der Regel stiegen bei Abschluss eines Freihandelspakts durch die USA die Warenexporte der US-Wirtschaft stärker an als die -importe.

Das entspricht der Zielsetzung von Trump: Er will das Warenhandelsdefizit der USA mit anderen Ländern verkleinern. Im Falle eines Freihandelsabkommens mit der Schweiz könnte er sogar erreichen, dass bis im Jahr 2031 das heutige Defizit in einen Überschuss für die USA drehen würde, wie Avenir Suisse berechnet. In den letzten Jahren hatte die Schweiz ihren Überschuss stetig ausgebaut; 2018 hatte sie rund 20 Milliarden Franken mehr in die USA exportiert als importiert.

Viele neue Jobs

Anders sieht es heute bereits bei den Dienstleistungen aus: Die Schweizer Importe von Dienstleistungen sind in den letzten Jahren deutlich schneller gewachsen als die Exporte nach Amerika. Seit 2017 bezieht die Schweiz mehr Dienstleistungen aus den USA, als sie umgekehrt anbietet.