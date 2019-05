Trump sieht Schweizer Bauern als «Stolperstein»

Die Stimmung: freundschaftlich! Unangenehme Fragen von Donald Trump: keine! Trumps Interesse an der Schweiz: hoch! Kritik wegen Maurers Reise nach China: null! Bilanz des Treffens: alles positiv, ein Erfolg!

Dieses Fazit zieht Ueli Maurer in einem schriftlichen Rapport an den Bundesrat eine Woche nach seinem historischen Zusammentreffen mit Donald Trump. Gestützt auf bundesratsnahe Personen, die Maurers nicht öffentlichen Bericht kennen, lässt sich erstmals im Detail rekonstruieren, was der erste Besuch eines Bundespräsidenten bei einem US-Präsidenten gebracht hat – und was nicht.