Trotz Abwahl: Bigler will Direktor des Gewerbeverbands bleiben

Hans-Ulrich Bigler will trotz seiner Abwahl als Zürcher FDP-Nationalrat Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes (SGV) bleiben. In der Nicht-Wiederwahl der Gewerbeverbands-Spitze sieht er laut eigenen Aussagen keine Katastrophe.

«Selbstverständlich», sagte Bigler im Wirtschaftsmagazin «Trend» von Radio SRF am Samstagmorgen auf die Frage, ob er Gewerbeverbands-Direktor bleiben will. Der abgewählte Freiburger SVP-Nationalrat Jean-François Rime, Präsident des Gewerbe-Dachverbandes, zieht demgegenüber die Konsequenzen aus seiner Abwahl und will auch von der Verbandsspitze zurücktreten. «Ich kann und ich werde nicht mehr antreten», sagte er letzte Woche der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.