Tessiner Lega in Pole-Position

Die Tessiner Stimmberechtigten wählen heute ihre Kantonsregierung und das neunzigköpfige Kantonsparlament, den Grossen Rat, neu. Grosse Veränderungen werden nicht erwartet. Laut Umfragen dürften alle fünf Regierungsräte die Wiederwahl schaffen.

Aus der Pole-Position in die Wahlen gehen die beiden Staatsräte der Lega, Claudio Zali und Norman Gobbi, wie die dritte und jüngste Umfrage im Auftrag der Zeitung «Corriere del Ticino» zeigt. Die Lega-Vertreter gehen mit der Schützenhilfe der SVP an den Start - die beiden Parteien treten mit einer gemeinsamen Liste an.