Streit um Psychotherapie spitzt sich zu

«Kostenexplosion droht»

Der Sammelerfolg alarmiert die Psychiater – so sehr, dass der seit langem schwelende Streit mit den Psychologen jetzt öffentlich ausbricht. Auslöser sind zwei Meinungsbeiträge von Erich Seifritz. Der Präsident der Vereinigung Psychiatrischer Chefärztinnen und Chefärzte warnt in der aktuellen «Ärztezeitung» und in einem NZZ-Gastkommentar mit harschen Worten davor, die Psychologen zur Grundversicherung zuzulassen. Deren Forderung sei «eine grosse Gefahr für die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung in der Schweiz», schreibt der Chefarzt der Erwachsenenpsychiatrie an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. So drohe etwa eine «Kostenexplosion durch Mengenausweitung» – gemeint sind steigende Patientenzahlen, wenn mehr Ärzte Psychotherapien verordnen könnten. Zudem würde die Behandlungsqualität durch das neue System leiden, weil die Kontrolle durch den Psychiater fehle.

Die Schweiz würde so ein ­«kaputtes System» kopieren, schreibt Seifritz mit Verweis auf Deutschland. Dort kann seit zwanzig Jahren jede Person direkt einen psychologischen Psychotherapeuten aufsuchen. Nötig ist dafür nur eine Bescheinigung des Hausarztes, dass keine körperliche Erkrankung die Therapie beeinträchtigt. In der Folge seien die Wartezeiten auf einen Therapieplatz trotz mehr Psychotherapeuten angestiegen, schreibt Seifritz. Und es habe sich ein Graben aufgetan: Während sich Psychiater mehr um Schwerkranke wie etwa Schizophrene kümmerten, behandelten Psychologen vor allem Personen mit leichteren Störungen wie Burn-outs oder Lebenskrisen. Seifritz’ öffentliche Kritik sorgt in der Branche für grossen Aufruhr. Namhafte Experten widersprechen dem Chefarzt vehement: «Es leuchtet mir absolut nicht ein, warum ein System, das den Patienten grössere Wahlmöglichkeiten gibt, schlechter sein soll», sagt Jérôme Endrass, Fachpsychologe für Rechtspsychologie und Psychotherapie.

Dem Stabschef des Zürcher Amts für Justizvollzugs (JuV) kommt es vor, als wolle der Psychiater «seinen eigenen Garten schützen». Dabei müsse das Ziel die «bestmögliche Therapie für alle Patienten» sein – auch für jene, die auf die Kostenübernahme durch die Grundversicherung angewiesen seien. «Wohlhabendere Patienten können schon jetzt zu einem psychologischen Psychotherapeuten. Sie zahlen einfach selber dafür.»

Die Psychologen werden von den Haus- und Kinderärzten unterstützt.

Es sei mitnichten so, dass sich Psychiater um die Schwerkranken reissen würden, sagt Endrass. «In Wahrheit will sie niemand. In Zürich etwa ist es sehr schwierig, bei niedergelassenen Psychiatern einen Behandlungsplatz für Menschen mit Schizophrenie zu finden. Oft müssen diese in einem Ambulatorium einer Klinik behandelt werden.»