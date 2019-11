Ständeratswahl: Freiburger CVP verlangt Nachzählung

Um 21.15 konnte die Staatskanzlei schliesslich das Resultat bekannt geben: Gapany kam auf 31'122 Stimmen. Vonlanthen kam auf 30'964 Stimmen und lag damit lediglich 158 Stimmen hinter Gapany.

Am Montag hat dann die Staatskanzlei laut «Freiburger Nachrichten» sogar noch eine kleine Korrektur nachgereicht. Demnach kommt Christian Levrat neu auf 38'372 (statt 38'337) Stimmen, Johanna Gapany auf 31'129 (statt 31'122) und Beat Vonlanthen 30'991 (statt 30'964) Stimmen. Gapanys Vorsprung auf Vonlanthen beträgt damit 138 Stimmen.

«Wir wollen, dass sich die Staatskanzlei erklärt», sagte Markus Bapst, Co-Präsident der Freiburger CVP, am Montag – vor der Korrektur – der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der CVP gehe es nicht darum, ihren Kandidaten durchzudrücken, sondern darum, das Vertrauen in den Wahlprozess wieder herzustellen. Über einen allfälligen Rekurs will der Parteivorstand am Donnerstag beraten.

Derzeit erläutert die Staatskanzlei an einer Medienkonferenz den gestrigen Vorfall.

Frauen-Rekord in Männerhochburg

Auch in den Kantonen Waadt und Genf fanden gestern Sonntag zweite Wahlgänge statt. Dabei wurde der Frauen-Rekord im Ständerat egalisiert.

Fünf Monate nach dem Frauenstreik stellen Politikerinnen im Ständerat – der Männerhochburg des Parlaments – mindestens 11 von 46 Sitzen. Das entspricht dem bisherigen Rekord von 2003.