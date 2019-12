Ständerat zwingt Arbeitslose zur Frühpensionierung

Gewerkschaften hoffen auf den Nationalrat

Noser hatte sein Konzept für eine Mini-Überbrückungsrente erst am Vortag der Ständeratsdebatte deponiert. Noch am Dienstag, als Keller-Sutter in ihrer FDP-Fraktion für die bundesrätliche Variante warb, war nicht klar, ob Noser seine Kürzungsanträge stellt. Am Mittwoch warb er bei FDP- und CVP-Ständeräten für sein Konzept und zimmerte so die knappe Mehrheit zusammen.

Noser gehört zu jenen FDP-Ständeräten, die wie die sieben SVP- und fünf CVP-Vertreter die Überbrückungsleistung grundsätzlich ablehnten. Der Nichteintretensantrag scheiterte jedoch mit 31 zu 14 Stimmen deutlich. Allerdings halfen dann zehn weitere FDP- und CVP-Ständeräte, welche die Überbrückungsleistung grundsätzlich befürworteten, die Bundesratsvorlage aufs Minimum zu reduzieren.

Der Arbeitgeberverband begrüsst die Beschlüsse des Ständerates, insbesondere die Reduktion der Leistungen.

Nosers Antrag, die Leistungen nur bis zum AHV-Vorbezug zu gewähren, stammt ursprünglich von SVP-Ständerat Alex Kuprecht. Dieser war damit jedoch im November in der vorberatenden Kommission unterlegen. Der Arbeitgeberverband begrüsst die Beschlüsse des Ständerates, insbesondere die Reduktion der Leistungen. Damit würden «Fehlanreize» korrigiert. Die SP, der Schweizerische Gewerkschaftsbund sowie der Arbeitnehmerverband Travailsuisse fordern hingegen den Nationalrat auf, zu der Variante des Bundesrates zurückzukehren. Nur so könne verhindert werden, dass ausgesteuerten älteren Arbeitslosen nach der Aussteuerung weiterhin die Altersarmut drohe.