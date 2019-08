Städteverband plant Kraftakt für unbeachtete Agglomerationen

In den letzten 35 Jahren habe das Bevölkerungswachstum insbesondere in den Agglomerationen und agglomerationsnahen Gebieten stattgefunden, erklärte SSV-Präsident Kurt Fluri gemäss Redetext am Donnerstag an der Jahres-Medienkonferenz in Bern. Wäre beispielsweise die Lausanner Agglomerationsgemeinde Bussigny VD die Schweiz, so hätte letztere heute 10,6 Millionen Einwohner, illustrierte SSV-Direktorin Renate Amstutz die rasante Entwicklung.

Die Agglomerationen seien die Städte der Zukunft, die noch lange nicht fertig gebaut sind. Laut Fluri ist zu erwarten, dass sowohl Kernstädte wie Agglomerationen ein weiteres Bevölkerungswachstum absorbieren und die damit verbundenen Aufgaben stemmen müssen. Es gelte daher, diese Räume gemeinsam zu betrachten und dabei ihre Unterschiede zu respektieren.

Dabei sind die Agglomerationen laut Fluri mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert wie die Kernstädte: mit überlasteten Verkehrssystemen, sozialen Lasten, fehlenden Betreuungsangeboten, der Wachstumsskepsis der Bevölkerung oder der Gefahr von Verdrängung und Gentrifizierung.

Stiefmütterliche Behandlung durch Bund

Trotzdem würden die Agglomerationsgemeinden von der Öffentlichkeit zu wenig wahrgenommen und ihre Bedeutung massiv unterschätzt. Namentlich die Behandlung durch den Bund sei – trotz positiven Ansätzen – «stiefmütterlich», so Amstutz. Die Agglomerationspolitik muss laut SSV in der nationalen Politik einen höheren Stellenwert erhalten. Die nächste Legislatur solle deshalb zur «Legislatur der Städte und Agglomerationen» werden. Der Bund müsse die Rahmenbedingungen für die Agglomerationen verbessern.

So müssten etwa die gut etablierten Agglomerationsprogramme mit regionalen Trägerschaften im Bereich Verkehr auch auf andere Bereiche mit grossen Verflechtungen ausgeweitet werden, namentlich in der Sozialpolitik, der Integration, der Wirtschafts- und Finanzpolitik oder der Quartier- und Stadtentwicklung.