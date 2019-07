Sozialausgaben verschlingen 175 Milliarden Franken

Die Ausgaben für die soziale Sicherheit nehmen in der Schweiz weiter zu. Sie beliefen sich 2017 auf 175 Milliarden Franken. Das entsprach einem Anteil von 26,1 Prozent des Bruttoinlandprodukts.

In Europa liegen die Ausgaben für die soziale Sicherheit höher. Sie betragen 27,1 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP), wie das Bundesamt für Statistik (BFS) zu dem am Donnerstag veröffentlichten statistischen Sozialbericht mitteilte. Wie in der Schweiz seien auch in den 28 Ländern der Europäischen Union (EU) vor allem die Sozialausgaben für die Bereiche Alter, aufgrund der Bevölkerungsalterung, sowie Gesundheit angestiegen.