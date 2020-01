So stark sind die Mieten in den letzten 11 Jahren gestiegen

Der Mieterverband begann Unterschriften für die Initiative zu sammeln, nachdem sich das Wohnungsangebot zwischen 2009 und 2013 massiv verknappt hatte – durch die gute Wirtschaftslage, aber auch, weil jährlich 100'000 Personen in die Schweiz kamen. Gleichzeitig wurden zu wenige Wohnungen gebaut, sodass die Preise deutlich stiegen. Bis Anfang 2016 zeigte die Entwicklung nur in eine Richtung: nach oben. Seither hat sich die Situation etwas entspannt.

Regional gibt es aber grosse Unterschiede. Homegate hat in zwölf Kantonen Zahlen seit 2009 erhoben. Am deutlichsten zugenommen haben die Preise in Genf und in der Waadt, wo neue und wieder zu vermietende Wohnungen mehr als 24 Prozent teurer wurden. Auch in Zürich stiegen die Preise um fast 20 Prozent , im Tessin hingegen nur um 4,5 Prozent .