Calatrava geht leer aus: Das sind die Pläne für den Bahnhof Stadelhofen

Die Architekten wollen das 4. Gleis in den Hang hinein bauen, es soll für die Pendler direkt über die Ladenpassage erreichbar sein. Der Entscheid der Jury fiel einstimmig, heisst es. Das Vorprojekt soll im Herbst 2021 vorliegen, gebaut wird gemäss Planung ab 2026. Inbetriebnahme des 4. Gleises soll im Jahr 2035 sein.

So soll das 4. Gleis an den Bahnhof Stadelhofen angebunden werden (zum Vergrössern bitte anklicken). Grafik: SBB

Zwei neue Tunnel

«Um das 4. Gleis anschliessen zu können, brauchen wir einen neuen Tunnel zwischen Stadelhofen und Hauptbahnhof Zürich, den Hirschengrabentunnel», sagt Projektleiter Marc Weber-Lenkel. Zudem wird ein zweiter Tunnel Richtung Tiefenbrunnen benötigt, den zweiten Riesbachtunnel.

Nur der Bereich Stadelhofen war Teil des Projektwettbewerbs. Das neue Gleis wird rund 40 Meter im Berg liegen. Der Zugang ist auch vom Mühlebachpärkli möglich. Die bestehende Ladenpassage wird im Zuge der Erweiterung neu umstrukturiert.

So soll die Erweiterung aussehen. Visualisierung: SBB

Acht Teams hatten am Projektwettbewerb teilgenommen mit «sehr unterschiedlichen» Ansätze, wie die Jury-Leiterin Lisa Ehrensperger an der Medienkonferenz sagte. Die Aufgabe am Stadelhofen sei extrem komplex: Einerseits in technischer Hinsicht, andererseits wegen der geschützten Bausubstanz und schliesslich auch in Bezug auf städtebauliche Aspekte.

Die Planung des Ausbaus war nur auf dem SBB-Areal erlaubt, obwohl der Bahnhof zum Stadtgelände gehört. Dieses Kriterium hielten nicht alle Projekte ein – unter anderem jenes des spanisch-schweizerischen Stararchitekten Santiago Calatrava. Er hat den bestehenden Bahnhof Stadelhofen entworfen und sich auch um den Ausbau bemüht, den Zuschlag aber nicht erhalten: Seine Pläne beschränken sich nicht auf das SBB-Areal, sondern sehen Ausgänge aufs städtische Gebiet vor.

Das Siegerprojekt «Elysion» verlegt vieles in den Berg und der Bahnhof wird seitlich ausgebaut, was dem Gebäude städtebaulich mehr Gewicht verleiht, wie Ehrensperger erklärte. Die Jury entschied sich einstimmig für Giuliani Hönger Architekten, wobei die Projekte anonymisiert bewertet wurden. Erst nach der Wahl war klar, von wem welches Projekt stamme, so Ehrensperger zum Vergabeverfahren.