So geschäften Schweizer Konzerne in Xinjiang

Auch Nestlé ist in Xinjiang aktiv. Eine Sprecherin des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé hält fest, dass man in Xinjiang nur Tomaten verkaufe. Man unterhalte keine Fabriken in der Region und würde selber keine Tomaten anpflanzen. Gemäss «Chinafile» unterhält Nestle überdies eine Partnerschaft mit dem staatlichen Konzern Cofco Tunhe. Nestlé wollte sich dazu nicht äussern.

Der Industrieversicherer Chubb hält gemäss «Chinafile» eine Minderheitsbeteiligung an der Huatai-Gruppe, die in Xinjiang operiert. Eine Sprecherin wollte sich dazu nicht äussern.

Das Engagement von Swiss Re dauerte nur ein Jahr.

Wie Reuters berichtet, hatte die UBS zumindest früher eine Minderheitsbeteiligung an der chinesischen Firma Hikvision. Diese stellt unter anderem Videoüberwachungssysteme her. Gemäss den Hikvision-Jahresberichten hat die UBS aber einen Grossteil der Aktien abgestossen. 2016 war sie noch sechstgrösste Aktionärin. Im letzten Quartalsbericht 2019 wird die Bank nicht mehr unter den Top-10-Aktionären genannt. Die UBS äussert sich grundsätzlich nicht zu einzelnen Kundenbeziehungen. Die Bank hält aber fest, dass sie operativ nicht in Xinjiang tätig ist.

Swiss Re hat 2015 in Zusammenarbeit mit einem lokalen Erstversicherer ein Farmland für Xinjiang Production and Construction Corps rückversichert – es bestand kein direkter Kontakt mit der Firma, wie eine Sprecherin sagt. «Es handelte sich dabei um ein einmaliges einjähriges Versicherungsprojekt.»

Im letzten Jahr habe Swiss Re zudem im Rahmen eines Programms zur CO 2 -Reduktion ein lokales Projekt unterstützt, in dem Baumwolle zu Biomasse verarbeitet wird. Der Rückversicherer hält fest, nicht direkt in Xinjiang tätig zu sein.

Uiguren appellieren an westliche Unternehmen

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich ein direkter Bezug der Schweizer Firmen zu Massenüberwachung oder Internierung nicht erstellen lässt. Trotzdem könnten die Geschäftstätigkeiten zukünftig unter Druck kommen.

Bereits jetzt fordern Vertreter der Uiguren, dass westliche Unternehmen ihre Tätigkeiten einstellen, solange China die Internierungslager unterhält. In der Schweiz hat SP-Nationalrat Fabian Molina gefordert, das Freihandelsabkommen mit China wegen Verletzung der Menschenrechte in Xinjiang auf Eis zu legen.