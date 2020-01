So bleibt der Rechentrick der SVP unerkannt

Wohl noch nie ist der Klimawandel medial und in der Bevölkerung so präsent gewesen wie in den letzten zwölf Monaten. Speziell in der Schweiz: Vor den eidgenössischen Wahlen im Herbst war er das Topthema. Zudem streitet das Parlament seit mehr als einem Jahr darüber, wie die neue Klimapolitik bis 2030 aussehen soll. Auf welche Instrumente soll die Schweiz neu oder verstärkt setzen?