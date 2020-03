Skigebiete verweigern sich erst dem Bundesrat – und geben dann auf

Doch Skigebiete in anderen Kantonen weigerten sich teilweise. So verwiesen etwa die Jungfraubahnen am Freitag darauf, dass Skigebiete in der Verordnung nicht enthalten seien. Die Skiregion Jungfrau bleibe deshalb offen. Die Restaurants würden sich jedoch an die Vorgaben des Bundes halten. Auch die Skiregion Gstaad teilte mit, dass der Betrieb bis auf weiteres mit eingeschränktem Gastronomiebetrieb weitergehe.

Ebenso hatten die Verantwortlichen des Skigebiets Engelberg-Titlis am Freitag entschieden, den Skibetrieb bis Ostern unverändert aufrechtzuhalten. Skifahren sei keine Veranstaltung, und die Abstandsregel werde auf den Pisten eingehalten, sagte Verwaltungsratspräsident und FDP-Ständerat Hans Wicki. Allerdings werde der Betrieb in den Restaurants und Grosskabinen gemäss den Vorgaben eingeschränkt. Auch nach Ostern solle das Skigebiet Engelberg-Titlis teilweise offen bleiben, um Swiss-Ski und der Skimittelschule Trainings zu ermöglichen.

Berset wollte das nicht hinnehmen, er sprach von illegalem Handeln der Betreiber. «Ich fordere sie auf, sofort zu schliessen», sagte der Bundesrat in der SRF-Samstagsrundschau». Für die Durchsetzung stünden die Kantone in der Pflicht. Auch stelle sich die Versicherungsfrage, wenn die Gebiete nicht schliessen.

Die Jungfraubahnen leisteten der Aufforderung nun nach Rücksprache mit dem Berner Regierungspräsidenten Folge. «Ab Samstagabend werden wir nur noch die Linien des Öffentlichen Verkehrs nach Grindelwald, Lauterbrunnen-Wengen und Lauterbrunnen-Mürren betreiben», sagte Chef Urs Kessler gegenüber 20 minuten. «Alle touristischen Bahnen müssen wir schliessen, auch jene auf das Jungfraujoch.» Dies sei vorher länger nur während des Ersten Weltkriegs der Fall gewesen. Auch Gstaad, Adelboden und Engelberg stellen den Betrieb am Samstagabend bis auf weiteres ein.

Kein fixer Tischabstand

In Restaurants, Bars, Diskotheken und Musikclubs dürfen sich derweil ab sofort nur noch maximal 50 Personen aufhalten, inklusive Personal. Zudem müssen die Lokale die Empfehlungen des Bundes zu Hygiene und sozialer Distanz einhalten. Weiter werden Massnahmen zum Ausschluss von Personen verlangt, die krank sind oder sich krank fühlen. Auch der Schutz von gefährdeten Personen muss sichergestellt werden.