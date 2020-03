Skigebiete verweigern sich dem Bundesrat

Doch Skigebiete in anderen Kantonen weigern sich teilweise. So verweisen etwa die Jungfraubahnen darauf, dass Skigebiete in der Verordnung nicht enthalten seien. Die Skiregion Jungfrau bleibe deshalb offen. Die Restaurants würden sich jedoch an die Vorgaben des Bundes halten. Auch die Skiregion Gstaad teilt mit, dass der Betrieb bis auf weiteres mit eingeschränktem Gastronomiebetrieb weitergehe.

Ebenso haben die Verantwortlichen des Skigebiets Engelberg-Titlis entschieden, den Skibetrieb bis Ostern unverändert aufrechtzuhalten. Skifahren sei keine Veranstaltung, und die Abstandsregel werde auf den Pisten eingehalten, sagt Verwaltungsratspräsident und FDP-Ständerat Hans Wicki. Allerdings werde der Betrieb in den Restaurants und Grosskabinen gemäss den Vorgaben eingeschränkt. Auch nach Ostern soll das Skigebiet Engelberg-Titlis teilweise offen bleiben, um Swiss-Ski und der Skimittelschule Trainings zu ermöglichen. In der Waadt bleiben die Skigebiete ebenfalls offen. Die Regierung begründet dies damit, dass es in der Waadt nur eine Kabinenbahn gebe.

Gottesdienst nur auf Youtube

Die katholische Kirche in der Westschweiz hat hingegen alle öffentlichen Gottesdienste ab sofort bis Ende April verboten. Die Messen in der Diözese Lausanne, Genf und Freiburg finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Für die Gläubigen wird die tägliche Messe um 7 Uhr auf dem Youtube-Kanal des Bistums direkt übertragen. «Es liegt in der Tat in unserer Verantwortung, keine potenziell tödliche Ansteckung zu fördern», teilte die Diözese mit. Das gemeinsame Gebet sei zwar wichtig, doch sei es Pflicht, «nicht den Tod anderer zu verursachen und den Autoritäten unseres Rechtsstaates zu gehorchen.»