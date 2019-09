Sie lehrten eine Branche das Fürchte

«Nach unseren ersten Ermittlungen ist ein Ruck durch die Baubranche gegangen», sagt ­Weko-Direktor Patrik Ducrey. Es sei zu einem Umdenken gekommen. Alle Fälle, die seine Behörde in den letzten Jahren aufgedeckt hat, liegen lange zurück. Die untersuchten Absprachen fanden je nach Kanton zwischen 1997 und 2012 statt. Mit dem gestern präsentierten Entscheid zum Kanton Graubünden sind die Schwerpunktermittlungen zu den Baukartellen weitgehend abgeschlossen. «Ich wäre sehr erstaunt, wenn wir nochmals auf einen ganz grossen Fall stossen würden», sagt Frank Stüssi.

Verhaltene Selbstkritik

Die Branche selbst gibt sich nur zum Teil selbstkritisch. Der Baukonzern Implenia, der in mehreren Kantonen in Untersuchungen verwickelt war, teilt mit: Seither seien die internen Prozesse verstärkt worden. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter werde in regelmässigen Abständen geschult und geprüft. Das strikte Verbot von Absprachen werde zudem in den Geschäftsleitungen aller Einheiten regelmässig thematisiert.

Matthias Engel, Sprecher des Schweizerischen Baumeisterverbands, sagt: Man verurteile «illegale Preis-, Mengen- und Gebietsabsprachen in aller Deutlichkeit. Jeder Fall ist ein Fall zu viel, aber wegen einzelner Verstösse darf nicht eine ganze Branche an den Pranger gestellt werden.» Und auf die Aussage der Weko, Teile der Baubranche hätten sich seit 1996 zu langsam an die veränderte Rechtslage in der Schweiz angepasst, sagt Engel: «Tritt eine Gesetzesänderung in Kraft, so gilt diese. Als gesamte Baubranche haben wir in den letzten Monaten eine Informations- und Sensibilisierungskampagne gestartet. Der Baumeisterverband hat zudem seit 2017 ein neues Leitbild. Unsere über 2500 Mitglieder haben sich explizit dem freien und fairen Wettbewerb verpflichtet.»