Sensibilisieren ist gut, bestrafen ist besser

Wer an die Street Parade geht und dann mit einem Lärmkater erwacht, hat keinen Grund zum Jammern. Berechtigt sind Lärmklagen jedoch, wenn man unfreiwillig einer Überdosis Dezibel ausgesetzt wird. Besonders oft sind es noch immer Motorräder und Autos, die zu viel und unnötigen Krach verursachen. Es gibt zwar Immissionsgrenzwerte für Strassenlärm, eine Lärmschutzverordnung und einen Massnahmenplan Lärmschutz. Trotzdem sei es bisher nicht gelungen, das Problem mit lärmigen Fahrzeugen in den Griff zu bekommen, so das ernüchternde Fazit des Bundesamts für Umwelt. Der amtliche Befund deckt sich mit der leidigen Erfahrung vieler Menschen, die das Pech haben, an einer bei Motorradfahrern beliebten Strecke zu wohnen.