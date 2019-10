Schweizer Lobbyverband verteilt Gratis-Öl gegen Klimawende

Haussanierungen in einem kleinen Ort im Kanton Bern würde man nicht zuoberst auf der Prioritätenliste von mächtigen Erdölkonzernen wie Shell und BP vermuten. Doch ihre Vertreter haben sich in genau eine solche eingemischt: Avenergy Suisse, der Verband der Brenn- und Treibstoffimporteure, war an einem Rechtsstreit um den Einbau von Ölheizungen in der Gemeinde Wohlen beteiligt.