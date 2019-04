Schweizer Armeechef: «Ich kann kaum noch stehen»

Im letzten August bekam ich auf einer Wanderung plötzlich Schmerzen in meiner rechten Hüfte. Über Weihnachten erlitt ich dann auf einem Flug in die Karibik eine Thrombose im Bein, die leider vom ersten Arzt nicht diagnostiziert wurde, sondern erst zehn Tage später. Weil ich mich deswegen danach lange still halten musste, haben sich die Schmerzen in der Hüfte vorübergehend gemildert.Ja, seit Februar habe ich ständig Schmerzen und kann kaum noch stehen und gehen. Und ein Berufsmilitär, der draussen bei der Truppe ist, steht nun mal lange. Ich will nicht als Armeechef an Krücken gehen. Gegen Ende Februar habe ich die Situation mit Bundesrätin Amherd besprochen. Wir haben dann gemeinsam entschieden, dass ich per Ende Jahr zurück trete.Ich glaube, dass ich mich durchbeissen kann. Ich habe das auch mit meinem Arzt besprochen. Ausser dem Schmerz hat er die medizinischen Risiken als sehr tief beurteilt. Es ist ein gut schweizerischer Kompromiss: Zwischen den Interessen der Armee und meiner Gesundheit.Aber was ist, wenn es nach sechs Wochen eine Komplikation gibt? Ein Chef der Armee muss hundert Prozent wirken können. Wichtig ist auch, dass der Zeitpunkt des Wechsels im Interesse der Armee ist. Voraussichtlich findet im Laufe des Jahres 2020 eine Volksabstimmung über die Zukunft der Luftwaffe statt. Mein Nachfolger muss genügend Zeit haben, um vor dieser Abstimmung seinen eigenen Stil prägen zu können.Ich arbeite mit Hochdruck weiter an unseren wichtigsten Dossiers. Erstens ist die Evaluation eines neuen Kampfjets angelaufen. Zweitens müssen wir die Armeereform WEA weiter umsetzen. Und innerhalb dieses Projekts lege ich mein Hauptaugenmerk auf die rasche Mobilisierung. Die Armee muss sich wieder sehr rasch mobilisieren können – eine Fähigkeit, die sie seit dem Kalten Krieg verloren hat.Wir müssen uns nicht verstecken. Die Nato als Ganzes hat sich zum Ziel gesetzt, 30’000 Soldaten innerhalb von dreissig Tagen aufzubieten. Die Schweizer Armee kommt mit der WEAin die Lage, 35’000 Soldaten zu mobilisieren – und das innert zehn Tagen.Es funktioniert, aber wir müssen weiter üben, üben und nochmals üben, um die Abläufe weiter zu verbessern. Bis Ende 2022 sollten wir das dann wirklich im Griff haben.Als nächstes wird die Armee dem Bundesrat bis Mitte Jahr einen Bericht über die Weiterentwicklung der Bodentruppen vorlegen. Dieser Bericht enthält einen Zeitplan, welche Fähigkeiten das Heer in Zukunft noch braucht – und welche der teilweise veralteten Waffensysteme ersetzt werden müssen.Das war zum Teil meine Marke, die treibende Kraft war aber Ausbildungschef Daniel Baumgartner. Eine Milizarmee ist ein Spiegel der Gesellschaft. Hier muss die Armee sich anpassen, das ist für mich selbstverständlich. Es ist heute unvorstellbar, dass ein Jugendlicher eine Woche lang auf sein Natel verzichtet.Wir haben drei Trümpfe. Der erste Trumpf ist Bundesrätin Viola Amherd. Uns Militärs fällt es schwer, Frauen anzusprechen. Wenn eine Frau das Geschäft vertritt, werden die Stimmbürgerinnen ihr anders zuhören als uns. Unser zweiter Trumpf ist das Argument, dass es dieses Mal um das Sein oder Nichtsein der ganzen Luftwaffe geht. 2014 bei der gescheiterten Gripen-Beschaffung ging es nur um einen Teilersatz. Ich glaube nicht, dass das Schweizer Volk ganz auf seine Luftwaffe verzichten will.Die acht Milliarden Franken für die Totalerneuerung der Luftverteidigung ist kein Zusatzbudget, sondern wird aus dem ordentlichen Militäretat finanziert. Das müssen wir noch besser kommunizieren, damit die Leute das verstehen.

Sie haben vor den Medien gesagt, idealerweise komme Ihr Nachfolger aus der obersten Armeeführung. Das wären die fünf Chefs des Armeestabs, des Einsatz- und des Ausbildungs-Kommandos, der Führungsunterstützungs- und der Logistikbasis. Eine sehr kleine Auswahl.

Hinzu kommen auch noch jene Personen, die einmal in diesen Funktionen waren