Schweiz im Lockdown: Bund erläutert Massnahmen

Ambulanzfahrten und Bettendesinfektion

Der Armeeeinsatz zielt in erster Linie darauf ab, das Gesundheitswesen mit sanitätsdienstlichen Leistungen zu unterstützen. Mobilisiert werden daher zunächst Armeeangehörige der vier Spitalbataillone sowie der fünf Sanitätskompanien. Dafür kann die Armee rund 3000 Personen für sanitätsdienstliche Unterstützung stellen. Diese stehen gemäss Hofer sofort bereit.

Die Eingerückten werden Arbeiten vor allem in der Pflege, bei der Patientenüberwachung, bei sanitätsdienstlichen Transporten übernehmen. Zudem werden sie in der Spitallogistik eingesetzt, etwa bei der Desinfektion von Betten oder bei Arbeiten in der Küche, den Wäschereien oder in der Reinigung.

Neben dem Sanitätsdienst soll die Armee in zweiter Linie auch logistische Aufgaben übernehmen. Die Armeeangehörigen werden etwa helfen, Infrastruktur zum Beispiel für die Verteilung von Lebensmitteln aufzubauen und Transporte durchzuführen. Als dritter Pfeiler wird die Armee im Sicherheitsbereich eingesetzt. Die Armeeangehörigen sollen die kantonalen Polizeikorps entlasten, zum Beispiel durch eine stärkere Unterstützung beim Botschaftsschutz. Auch das Grenzwachtkorps an Landesgrenzen und an den Flughäfen soll Unterstützung erhalten.

Vorbereitungen für weitere Truppen

Damit das Verteidigungsdepartement je nach Entwicklung der Lage rechtzeitig reagieren kann, ist es ermächtigt, auch andere Truppen zur Vorbereitung und Ausbildung aufzubieten. Diese würden vorübergehend einberufen und nach einer Ausbildung von wenigen Tagen wieder aus dem Dienst entlassen. So können sie später für einen Einsatz aufgeboten werden, wenn Kantone entsprechende Gesuche einreichen.