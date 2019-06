Schutz der Umwelt ist für SVP kontraproduktiv und «teuflisch»

Die SVP hat an ihrer Delegiertenversammlung die Linke massiv kritisiert. So stand die Versammlung der Schweizerischen Volkspartei in Orbe VD unter dem Motto «Verantwortungslose Linke verknechten den Mittelstand».

Im Zentrum stand am Samstag die Verabschiedung eines Manifestes zur «Bekämpfung der verantwortungslosen Umverteilerei und Gleichmacherei der Linken». Die Delegierten folgten der Empfehlung des Parteivorstandes und verabschiedeten das Manifest einstimmig, das am Ende aber den Titel «Manifest für eine intelligente bürgerliche Öko-Politik» erhielt.