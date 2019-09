Schuldendienst der IV bei der AHV stockt 

Noch 10,3 Milliarden Franken schuldet die IV dem AHV-Fonds. Diese Schulden muss die IV schrittweise abtragen, indem sie künftige Überschüsse an die AHV überweist. Ursprünglich prognostizierte das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), dass so die Ausstände bei der AHV bis 2026 beseitigt sein würden. Später wurde der Termin auf 2030 verschoben, und nun soll die Schuld bis 2032 abbezahlt sein. Dies sagte Sozialminister Alain Berset am Donnerstag im Ständerat bei der Beratung der IV-Revision. Diese hat die bessere Integration von jungen Erwachsenen und psychisch Kranken in den Arbeitsmarkt zum Ziel und führt ein lineares Rentensystem ein.

Arbeitgeber: Schuldentilgung kaum vor 2035

Die IV wird in den nächsten Jahren jedoch nicht in der Lage sein, Überschüsse an den AHV-Fonds zu überweisen. Denn laut Gesetz muss die IV über ein Vermögen verfügen, das mindestens der Hälfte ihrer Jahresausgaben entspricht, um Schulden zurückzahlen zu können. Im IV-Fonds werden laut BSV-Prognosen erst 2023 genügend Mittel von 5 Milliarden Franken sein, um den Schuldendienst an die AHV zu leisten.

Der Arbeitgeberverband hegt jedoch grosse Zweifel an diesen Prognosen. Denn das BSV schätze die Wirtschaftsentwicklung der kommenden Jahre sehr positiv ein, sagt Martin Kaiser. Zudem gehe das Bundesamt davon aus, dass die Ausgaben der IV in den nächsten Jahren stagnierten. Doch nur schon ein Bundesgerichtsurteil, das die bisherige Rentenpraxis korrigiere, könne Zusatzkosten verursachen. Kaiser geht deshalb davon aus, dass die IV ihre AHV-Schulden kaum vor 2035 tilgt.

Eine Verzögerung des Schuldenabbaus hätte auch für die AHV Folgen. Denn die Schulden werden von der IV zurzeit nur mit 0,5 Prozent verzinst, während der Ausgleichsfonds von AHV/IV/EO in der Regel eine höhere Rendite erzielt. SP-Ständerat Paul Rechsteiner beantragte vergeblich, dass der Bund die Verzinsung der AHV-Schulden übernimmt. Damit würde die IV um jährlich rund 50 Millionen entlastet und könnte dementsprechend etwa ein Jahr früher die Schulden ganz zurückzahlen.

Ständerat gegen tiefere Kinderrenten

Der Arbeitgeberverband wiederum pocht auf Sparmassnahmen bei der IV, wie sie der Nationalrat im März mit der Kürzung der Kinderrenten beschlossen hat. Doch der Ständerat lehnt es ab, dass die Rente für die Kinder von IV-Bezügern von 40 auf 30 Prozent der Hauptrente gesenkt wird. Mit der Kürzung könnte die IV netto zwar jährlich 70 Millionen Franken sparen. Der Ständerat kam jedoch zum Schluss, dass die Kürzung bei einem Teil der betroffenen Familien durch Ergänzungsleistungen (EL) kompensiert werden müsste. Dies wäre insbesondere bei jenen IV-Bezügern der Fall, die wegen der geplanten Umstellung auf ein lineares Rentensystem eine kleinere IV-Rente bekämen. Dem hält der Arbeitgeberverband entgegen, dass dank EL von der Kürzung der Kinderrenten nur Familien mit höheren Renten betroffen seien und diese Massnahme deshalb zumutbar sei.