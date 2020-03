SVP und Linke streiten über Reaktion auf Flüchtlingskrise 

Asylzentren stärker auslasten

Zahlreicher sind im Parlament die Anfragen aus dem linken Lager. Die SP verlangt, dass die Schweiz als Depositärstaat der Flüchtlingskonvention auf deren Einhaltung pocht. Zudem sollen Bund und Kantone ihre Asylzentren komplett auslasten, indem Migranten direkt von griechischen Lagern in die Schweiz geholt werden. Bekräftigt wird diese Forderung von zwei Onlinepetitionen, die in den vergangenen Tagen knapp 18'000 Unterstützer gefunden haben.

Die Grünen sorgen sich besonders um unbegleitete Minderjährige in Griechenland. Die Schweiz hat im Februar zugesichert, solche mit Bezug zur Schweiz aufzunehmen. Allerdings ist das bisher in keinem einzigen Fall geschehen, wie Staatssekretär Mario Gattiker diese Woche am Rand eines Treffens der EU-Migrationsminister sagte. Die griechischen Behörden hätten bisher keine Dossiers übermittelt. Die grüne Nationalrätin Sibel Arslan will darum wissen, ob der Bundesrat bereit ist, Familienzusammenführungen auch ohne griechische Anfrage einzuleiten.

Hoffnung setzen die Grünen zudem auf private Initiativen, wie es sie in Kanada und Grossbritannien gibt. Dort können Sponsoren die Aufnahme von Flüchtlingen fördern; im Gegenzug tragen sie einen Teil der Kosten. In der Schweiz gibt es dafür keine gesetzliche Grundlage. Der Bundesrat versprach zwar 2016, eine Gesetzesänderung zu prüfen, beliess es aber bisher bei dem Versprechen. Nun wollen die Grünen wissen, ob es damit vorwärtsgeht. Das Ziel ist, mehr vom UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR anerkannte Flüchtlinge in die Schweiz zu holen, als es der Bund bereits tut.

Peter Meier, Leiter Asylpolitik der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, kritisiert: «Der Bundesrat schiebt die Frage vor sich her.» In den vergangenen Jahren sei ein starkes zivilgesellschaftliches Engagement entstanden. Diverse Akteure wie Städte, Gemeinden, Kirchen, Nichtregierungsorganisationen und Private wollten sich stärker an humanitären Aufnahmeaktionen beteiligen. Eine klare gesetzliche Grundlage würde das ermöglichen.