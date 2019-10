SP-Reformer wollen Arbeitsrecht liberalisieren

Auch werfen sie die Frage auf, ob eine Art Punktesystem möglich wäre, mit dem Unternehmen die Flexibilität ihrer Mitarbeitenden ihrerseits «mit Entgegenkommen verdienen könnten». Das Wirtschaftspapier bietet ausserdem einen Überblick der Unternehmenslandschaft und zeigt, dass 98 Prozent der Schweizer Firmen Klein- und Kleinstunternehmen sind, die zusammen fast die Hälfte der Arbeitsplätze anbieten.

Geschrumpfte Gruppe

Wie viel Gewicht der Reformflügel innerhalb der SP hat, wird sich weisen. Rein quantitativ ist er in den vergangenen Jahren schwächer geworden, da mehrere Gründungsmitglieder nicht mehr in ihren Ämtern sind: Evi Allemann hat vom Nationalrat in den Berner Regierungsrat gewechselt, Pascale Bruderer tritt als SP-Ständerätin zurück, und die Winterthurer Finanzvorsteherin Yvonne Beutler ist ebenfalls nicht mehr im Amt. Von den eidgenössischen Parlamentariern sind nur noch Yvonne Feri, Daniel Jositsch und Claude Janiak Mitglieder der Reformplattform.

Die Reformer getrauen sich im neusten Wirtschaftspapier auch, ihre eigene Partei hart zu kritisieren.

Dennoch dürfte die Gruppe sich gestärkt fühlen. Denn nach den Parteiübertritten der Zürcher Politiker Chantal Galladé und Daniel Frei zur GLP ist klar, dass die SP-Spitze den abweichenden Meinungen in ihren eigenen Reihen mehr Akzeptanz entgegenbringen muss.

Entsprechend getrauen sich die Reformer im neusten Wirtschaftspapier auch, ihre eigene Partei hart zu kritisieren: Sie bezeichnen die Wirtschaftspolitik der SP als «stark ideologiegetrieben, dirigistisch und mit wenig Bezug zur realen Marktwirtschaft.» Auch stehe der Kampf gegen Auswüchse bei Grosskonzernen im Vordergrund, hingegen fehle ein vertieftes Verständnis für die spezifischen Erfordernisse der KMU über weite Strecken.