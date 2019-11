SBB-Zug fährt mit offener Türe ab

«Ich hatte Angst, dass jemand rausfällt und stirbt», sagt D. B. zu seiner Zugfahrt am Freitagmorgen. Die Tür seines Wagen blieb nach der Abfahrt in Brugg auch auf offener Strecke und bei vollem Tempo geöffnet. Erst kurz vor Baden und damit nach etwa acht Kilometern habe die Zugbgegleiterin die Tür schliessen können. Ereignet hat sich der Vorfall laut «20 Minuten» im Interregio, der Brugg um 7.30 Uhr in Richtung Zürich verliess.