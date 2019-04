Rom vertraut Bischof Huonder mehr als der Schweizer Kirche

Der Vatikan sieht davon ab, bis zum Amtsantritt des neuen Bischofs einen Administrator einzusetzen, der die Wahl vorbereitet und das Bistum vorübergehend leitet. Er lässt auch den Appell der Basis ungehört, einen integrierend wirkenden apostolischen Administrator zu bestellen, der während ein paar Jahren das Bistum beruhigen und den Boden für einen Neuanfang bereiten könnte. Auch diese Option ist offenbar vom Tisch. Sonst hätte Rom wohl den Administrator am Montag bekannt gegeben.

Dass der Vatikan Huonder schätzt und ihm de facto grünes Licht gibt, in der Bischofsnachfolge für Kontinuität zu sorgen, gibt zu denken. Umso mehr, als dieser daran festhält, nach seinem Rücktritt im Knabeninstitut der Piusbrüder in Wangs zu wohnen, also bei einer schismatischen Gruppierung. Selbst wenn es stimmen sollte, dass Huonder noch immer einen römischen Auftrag hat, mit den Traditionalisten Kontakt zu halten, müsste er nicht gleich bei ihnen wohnen. Verlangt der Heilige Stuhl wirklich solche Distanzlosigkeit?

Religionsfreiheit als Argument

Huonder ist es offenbar gelungen, in Rom die Eigenheiten der Schweizer Kirche und ihr duales System von innerkirchlich-hierarchischen und kantonalkirchlich-demokratischen Instanzen schlechtzureden. Er und sein Generalvikar Martin Grichting haben dort stets beklagt, dass die Schweizer Bischöfe nicht über die Gelder der Gläubigen verfügen können und dass damit sogar ein Verein unterstützt wird, der abtreibungs­willige Frauen berät.

Grichtings Hauptargument gegen die duale Struktur ist die Religionsfreiheit, wonach sich jede Religions­gemeinschaft nach ihrem eigenen Selbstverständnis organisieren dürfen muss. Nur gründet das Selbstverständnis der römischen Kirche just auf der hierarchisch-patriarchalen und antidemokratischen Verfassung, die den epidemischen Kindsmissbrauch ermöglicht hat.

Es erstaunt aber auch, wie wenig Protest die neuerliche Amtsverlängerung hervorruft. Überhaupt äussert sich die Kritik im Vorfeld dieser völlig intransparenten Bischofswahl kaum vernehmbar. Warum sagen die Exponenten der Kantonalkirchen nur hinter vorgehaltener Hand, dass für sie ein Bischof Martin Grichting nicht infrage kommt, ebenso wenig ein Alain de Raemy, zurzeit Weihbischof in Freiburg?