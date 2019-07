Richtig, aber sehr spät

Irritierend ist nur, dass Cassis’ Departement erst nach heftigen Protesten aus dem In- und Ausland zu dieser banalen Erkenntnis gelangt. Unklar bleibt zudem, wie weit Cassis’ Untergebene ihm die Sache eingebrockt haben – und wie weit er selber in den Deal mit Philip Morris involviert war.

Dass viele Leute sich die Freiheit zum Rauchen nehmen, ist eine Tatsache. Und darum soll auch die Tabakindustrie in der Legalität operieren. Doch als Image-Partner eines Landes, das die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beherbergt, ist sie untragbar. Dafür hat die Industrie in der Vergangenheit zu viele wissenschaftliche Fakten über die Schädlichkeit des Rauchens unterdrückt, zu viele Präventionsanstrengungen unterlaufen und zu viele Jugendliche zur Sucht verführt.