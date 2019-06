Raucher haben noch zwei Meter Platz auf dem Perron

Das auffälligste Zeichen der neuen Regel sind grosse blaue Hinweise, die bei den Bahnhofseingängen angebracht wurden. Die Raucherzonen selbst sind diskret gehalten, nur gerade ein Aschenbecher und ein kleines Schild zeigen, dass man nur noch in einem Umkreis von zwei Metern rauchen darf. Das sei bewusst so passiert, sagt Alexander Muhm, Leiter von SBB Immobilien. Man wolle die Zonen nicht speziell markieren und setze auf den Respekt der Raucher, dass sie das neue Regime akzeptieren.

Es ist auch nicht vorgesehen, dass Strafen ausgesprochen werden. «Wir gehen davon aus, dass es sehr schnell akzeptiert wird», sagt Ueli Stückelberger, Direktor des Verbands öffentlicher Verkehr. Es gehe nicht darum, die Menschen zu erziehen. Weshalb der Verband und seine Mitglieder davon abgesehen haben, ein generelles Rauchverbot einzuführen. Man wolle eine grosse Kundenzufriedenheit und niemanden ausschliessen, sagt Stückelberger.

«Da stört man niemanden mehr»

Bei befragten Passagieren kommen die neuen Zonen gut an. So sagt etwa die Nichtraucherin Sylvia Rüttimann, «Ich finde die Lösung sinnvoll. Bis jetzt bin ich einfach davongelaufen, wenn es mich gestört hat.» Und auch von Raucherseite her gibt es Verständnis. Rolf Zimmermann, selber Raucher, sagt: «Ich finde es nicht schlecht, wenn das nun so gehandhabt wird. So ist es etwas getrennt, da stört man niemanden mehr.»

Doch wird auch die Frage gestellt, wo denn die Grenzen eines Verbots sind. Erika Siposs sagt zum Beispiel: «Ich persönlich begrüsse es. Ich kann mich aber nicht in die Raucher hineinversetzen. Da stellt sich schon die Frage, wann die Grenze erreicht ist und man die Raucher ausgrenzt.»

Es gibt auch andere Reaktionen, wie Ueli Stückelberger sagt. Es hätte doch einige Reklamationen von Rauchern gegeben im Vorfeld der Einführung. Vor allem auch das Thema E-Zigaretten sei aufgekommen. Da ist die Handhabe eine einfache: Alles, was dampft und raucht, ist künftig verboten.