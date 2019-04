Rahmenabkommen für SVP «staatspolitisch verwerflich»

In den Augen der SVP kommt das Rahmenabkommen mit der EU einer «Preisgabe der Schweiz» gleich. Es höhle die direkte Demokratie aus, missachte die schweizerische Unabhängigkeit, die Neutralität und den Föderalismus und gefährde die Wohlfahrt im Land.

Das Nein der SVP zum institutionellen Abkommen (Insta) oder Rahmenabkommen ist bekannt. Am Montag veröffentlichte sie ihre Antwort auf die Anhörung des Bundesrates. In 15 Punkten legt die SVP dar, weshalb der Entwurf ihrer Ansicht nach an die EU zurückgewiesen werden muss. Das Abkommen führe die Schweiz schleichend in die EU.