Powerplay gegen Schweizer Hilfswerke

Trotzdem schrillen bei Schweizer Hilfswerken die Alarmglocken. «Immer mehr sehen das Geld ins Ausland abfliessen. Der Entwicklungshilfe stünden unsichere Zeiten bevor», weiss Media CH. So müsse das Heks den Gürtel enger schnallen und die Entwicklungszusammenarbeit in Moldau, Zimbabwe und Indien beenden. Das Hilfswerk der evangelischen Landeskirche, das jüngst schlechte Zahlen publizierte, muss 25 Mitarbeitenden im In- und Ausland kündigen. «Immer häufiger wollen sehr potente Organisationen aus dem Ausland auch ein Stück von diesem Spendenkuchen», erklärt das Heks.

Das ist aber nicht der einzige Grund, warum die Sorgenfalten der Hilfswerke grösser werden. Das Heks, Caritas oder das Schweizerische Rote Kreuz müssen feststellen, dass der Bund offenbar bei Aufträgen für die Entwicklungshilfe auch ausländische Hilfsorganisationen berücksichtigt. Schweizer Organisationen dagegen haben beim Zugang zu EU-Ausschreibungen zunehmend schlechtere Karten.

Der Entscheid aus Brüssel

Dazu kommt, dass die EU-Kommission Ende letzten Jahres beschlossen hat, zehn Schweizer Hilfswerken den Geldhahn zuzudrehen. Das sind immerhin 50 Millionen Franken, die Caritas, Solidar Suisse, Médecins sans Frontières oder Terre des Hommes nun fehlen. In einem Brief der Generaldirektion Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz der Europäischen Kommission vom 21. Dezember 2018 begründete die Behörde in Brüssel den Schritt mit der fehlenden Rechtsgrundlage.

Video: EU will Schweizer NGOs nicht mehr unterstützen