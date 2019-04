Pfister freut sich, FDP-Portmann hegt Befürchtungen

«Auch die CVP hat eingesehen, dass eine rückständige Ehe-Definition in der Verfassung keine Chance mehr hat im Jahr 2019», ist Michel Rudin, Co-Präsident von Pink Cross, überzeugt. Deshalb müsse es eine Möglichkeit geben, diese Initiative zu überarbeiten. Nur so könne das Stimmvolk tatsächlich über die Heiratsstrafe abstimmen – ohne gleichzeitig die Ehe für alle in der Schweiz für viele Jahre zu verunmöglichen.

«Diese Abstimmung einfach so zu wiederholen, wäre ein Fehler. Die CVP muss sich dafür einsetzen, dass über die Heiratsstrafe abgestimmt werden kann, ohne die heterosexuelle Ehe als einzig mögliche Form der Ehe zu veranker», ergänzte Anna Rosenwasser, Geschäftsleiterin der Lesbenorganisation Schweiz (LOS), in der Medienmitteilung.

Ein Pyrrhussieg vor Bundesgericht zur #Heiratsstrafe: Das Verbot der #EheFürAlle (und der #Individualbesteuerung) kommen nochmals an die Urne. Ausser BR und Parlament retten die Initianten vor sich selber. — Andrea Caroni (@AndreaCaroniAR) 10. April 2019

Eine «wichtige und positive Botschaft»

Die Annullierung der Volksabstimmung über die Abschaffung der Heiratsstrafe sei eine «wichtige und positive Botschaft» an das Volk, sagte Vincent Martenet, Professor für Staatsrecht an der Universität Lausanne (Unil). «Dies ist ein historischer Entscheid und ein wichtiges Urteil», sagte Martenet am Mittwoch gegenüber Keystone-SDA. Denn zum ersten Mal in der Schweizer Verfassungsgeschichte sei eine Volksabstimmung für ungültig erklärt worden.

Vom Entscheid sei er grundsätzlich «nicht überrascht», da die rechtlichen Grundlagen gut etabliert seien: die Schwere der verfassungsrechtlichen Verletzung und der Einfluss auf den Ausgang der Abstimmung. Das Urteil zeige auch, dass die Demokratie gesetzlich gut geregelt sei.

Der Lausanner Spezialist weist daneben vor allem auf die Bedeutung der Botschaft für die Bevölkerung hin: Sie hätten das Recht, von den Behörden richtig informiert zu werden. Martenet zeigte sich zuversichtlich, dass Bundesrat und Bundesverwaltung diese Botschaft verstanden hätten und in Zukunft sicherstellten, dass die in den Abstimmungsunterlagen enthaltenen Informationen richtig sind.

Grundsätzlich stellt der Professor für Verfassungsrecht einen «Trend zu einer stärkeren Verrechtlichung» der direkten Demokratie fest, insbesondere durch die zunehmenden Rekurse gegen Abstimmungen auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene. Auf der anderen Seite seien die Chancen, dass am Ende eine Abstimmung oder eine Wahl für ungültig erklärt werde, sehr gering, sagte Martenet.