Pfister: «Mehrheiten nur noch mit der CVP»

CVP-Präsident Gerhard Pfister ist überzeugt, dass es in der neuen Legislatur Mehrheiten nur noch mit der CVP gibt. Bundesrätin Viola Amherd will in der Klimapolitik «Nägel mit Köpfen» machen, wie sie vor den Delegierten sagte. Dank eines «stabilen Wahlresultats» werde es im eidgenössischen Parlament nur noch Mehrheiten mit der CVP geben, sagte Pfister am Samstag an der Delegiertenversammlung in Langenthal BE. Von dieser Konstellation müsse die CVP profitieren: «Wir wollen nicht nur das Zünglein an der Waage sein. Wir wollen mit eigenständiger Politik Ergebnisse und Resultate hervorbringen.»