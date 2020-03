Parlament entscheidet sich für begrenzte Überbrückungsrente

Weiter will das Parlament nicht, dass der Bundesrat Härtefälle definieren kann, welche die Anspruchsvoraussetzungen nicht vollumfänglich erfüllen müssen, um an eine Rente zu kommen. Der Nationalrat hat sich auch in diesem Punkt dem Ständerat angeschlossen.

Katharina Prelicz-Huber (Grüne/ZH) plädierte erfolglos für ein «wichtiges menschliches Zeichen, das finanziell praktisch keine Auswirkungen hat». Die Härtefallklausel wurde mit 126 zu 70 Stimmen abgelehnt.

Sonderlösung für Branchen gestrichen

Verzichten will der Nationalrat ferner auf einen in der ersten Beratungsrunde erfolgreichen Einzelantrag von Fabio Regazzi (CVP/TI), wonach Branchen mit weitergehenden sozialpartnerschaftlichen Leistungen von der Finanzierung von Überbrückungsleistungen ausgeklammert werden sollten.

Er wollte so vermeiden, dass Unternehmen gleich doppelt Unterstützungsbeiträge zahlen. In solchen Fällen sollten Firmen die zu viel geleisteten Beiträge zurückerhalten. Nach dem Nein des Ständerats hat sich die grosse Kammer mit 100 zu 95 Stimmen bei einer Enthaltung diesem Urteil angeschlossen.

Lösung in Sicht

Ziel der Räte ist es, die Überbrückungsrente nächste Woche definitiv zu beschliessen. Die SVP will das verhindern, weil sie gegen ein weiteres Sozialwerk ist. Die Überbrückungsrente soll auch dazu beitragen, dass die Kündigungsinitiative abgelehnt wird, indem sie negative Folgen der Personenfreizügigkeit abfedert. Das soll die Gewerkschaften dazu motivieren, sich im Abstimmungskampf stark zu engagieren.

Das wird mit der aktuellen Lösung infrage gestellt. Die Nationalrätin Prelicz-Huber, Präsidentin der Gewerkschaft VPOD, kritisierte die Vorlage als «eine Pseudolösung» und eine «bittere Pille», die zwar besser als nichts sei, aber nicht mehr. Laut Barbara Gysi (SP/SG), Präsidentin des St. Galler Gewerkschaftsbundes, mag die Lösung nicht zu genügen.

Als nächstes ist wieder der Ständerat am Zug. Er berät die Vorlage voraussichtlich bereits am Donnerstag wieder.