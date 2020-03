Nur noch Grenzgänger sollen ins Tessin gelassen werden

Die Tessiner Kantonsregierung fordern seit Tagen eine Abriegelung der Grenze zu Norditalien. Das lehnt der Bundesrat als unverhältnismässig ab. Doch kommt er den Tessinern nun entgegen. Mit der neuen Corona-Verordnung, welche die Landesregierung am Freitag beschliessen wird, will sie die Grundlage schaffen für Einreiseverbote und engmaschigere Kontrollen an den Grenzübertritten. Der Entwurf der Verordnung ist derzeit bei den Kantonen in der Vernehmlassung.