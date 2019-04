Nun beginnen die Tests der neuen Kampfjets

Die interessanteste Information betraf dabei den politischen Teil des Auswahlverfahrens und nicht den technischen. Christian Catrina, der Delegierte der Verteidigungsministerin für das Beschaffungsvorhaben Air 2030, gab ein erstes Echo zur Expertise des früheren Kampfjetpiloten und Astronauten Claude Nicollier. Kaum im Amt, beauftragte die neue VBS-Chefin Viola Amherd Nicollier mit einer unabhängigen Expertenmeinung, um sich persönlich ein Bild machen zu können.

Nicollier bestätigt die Einschätzungen

Catrina sagte, es habe dazu kürzlich eine erste Aussprache zwischen Amherd und Nicollier gegeben. Dieser habe nach der Lektüre vorhandener Berichte und Einschätzungen «keine fundamentale Differenz» festgestellt. Damit zeichnet sich ab, dass sich Nicolliers unabhängige Zweitmeinung nicht fundamental unterscheiden wird von den vorliegenden Einschätzungen aus Armee- und Luftwaffenkreisen zur militärischen Bedrohungs­lage und den möglichen Antworten darauf. Nicollier wird seinen Befund bis Ende Monat Amherd übergeben.

Eine zeitliche Verzögerung bei der technischen Evaluation erwartet Catrina demzufolge nicht. Hinterher hinkt im Zeitplan demgegenüber aber die politische Entscheidfindung. Die Typenwahl des Bundesrats sei jetzt Ende 2020, Anfang 2021 «variabel angesetzt», sagte Catrina.

Klar wurde gestern auch, dass die technische Evaluation schon vor Wochen angefangen hat – im Ausland. 20 Sachverständige aus der Schweiz besuchten Einsatzbasen in den Herstellerländern. Erhoben haben die Schweizer dort Daten zur Logistik und zum Betrieb der Jets. Bereits abgeschlossen sind auch Missionen in Flugsimulatoren. Diese liessen heute mehr Erkenntnisse zu als noch bei der letzten Evaluation vor zehn Jahren. Bernhard Berset, Teilprojektleiter für die Erprobung der Jets, sagte weiter, die Nutzung von Simulatoren bei den Herstellern ermöglichten es, die Zahl der tatsächlich geflo­genen Missionen in der Schweiz zu verkleinern. Noch ein Drittel der Flugtests in der Schweiz sei im Vergleich zur letzten Erprobung nötig.

Dass in der Schweiz überhaupt Testflüge durchgeführt werden, hat nach Darstellung der Zuständigen handfeste Gründe. In ihrem Fokus stehen in den nächsten Wochen die Sensoren, die an den Jets angebracht sind. Diese verhielten sich in der gebirgigen Schweiz unter Umständen anders. Berset sagte auch, es gehe die nächsten Wochen darum, die Angaben der Hersteller zu validieren. Die Schweizer überprüfen also sozusagen, ob die Angaben im Verkaufsprospekt überhaupt zutreffen.