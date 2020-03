Notstopp für die Schweizer Demokratie

Die Regierung begründet die Absage des Urnengangs, dass in der jetzigen Situation die Meinungsbildung der Bürgerinnen und Bürger beeinträchtigt wäre. «Aufgrund der Covid-19-Situation können Informations- und Publikumsveranstaltungen nicht stattfinden; Parteien und andere politische Akteure müssen auf die Durchführung von Versammlungen zur Parolenfassung verzichten.»

Die SVP als Initiantin des verschobenen Volksbegehrens signalisiert Verständnis. «In der Corona-Krise haben die Menschen in der Schweiz aktuell andere Probleme als die Frage, wann eine Abstimmung durchgeführt wird», sagt Fraktionschef Thomas Aeschi. Auch für den Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, die Gegenspielerin der SVP, ist die Absage «nachvollziehbar und richtig».

Fristenverlängerung per Notrecht

Doch die Corona-Krise verhindert nicht nur Volksabstimmungen. Ebenfalls betroffen sind laufende Unterschriftensammlungen für 15 Volksinitiativen und zwei Referenden. Darunter sind die Initiative der Gewerkschaften für eine 13. AHV-Rente, die Initiative für ein E-Voting-Moratorium sowie die laufenden Referenden gegen die Kampfjets und das Freihandelsabkommen mit Indonesien.

Das Problem für die Initiativ- und Referendumskomitees: Wegen des Lockdowns können sie derzeit kaum Unterschriften sammeln. Zudem fürchten sie, dass die Gemeinden ihre Unterschriften nicht rechtzeitig beglaubigen können, weil viele Gemeindeangestellte im Homeoffice sind.

Auch die Konzernverantwortungsinitiative ist von der Corona-Krise betroffen. Wegen des Abbruchs der Frühjahrssession konnte die vorgeschriebene Schlussabstimmung im Parlament nicht innerhalb der gesetzlichen Fristen stattfinden. Für all diese Fälle will der Bundesrat diese nun per Notrecht erstrecken – um wie lange, will er später festlegen.

Und last but not least verbietet der Bundesrat auch die Durchführung von Gemeindesversammlungen. Ausnahmen könnten die Kantone zwar bewilligen – aber «so restriktiv wie möglich». Die Schweizer Demokratie ist ab heute definitiv ausgesetzt. Entscheidfähig sind jetzt nur noch der Bundesrat - und in ihren Bereichen die Kantonsregierungen und Gemeinderäte.