Nock gegen Nock

Freddy Nock griff zum Kissen. Er setzte sich auf den Oberkörper seiner Frau. Er drückte ihr das Kissen ins Gesicht. Mit beiden Händen und mit grosser Kraft. Und er liess erst wieder los, als sie sich nicht mehr bewegte.

Freddy Nock wollte seine Ehefrau in jener Nacht im Holiday Inn Hotel in Zürich töten. So sieht es das Bezirksgericht Zofingen. Es hat den Hochseilartisten am Mittwochabend der versuchten vorsätzlichen Tötung schuldig gesprochen. Nock muss eine teilbedingte Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren verbüssen.