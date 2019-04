Nirgends in Europa brechen mehr Häftlinge aus als in der Schweiz

Allerdings: In der Schweiz können nicht so viele Häftlinge flüchten, weil die Gefängnisse schlechter gesichert wären, sondern weil sie auf den offenen Vollzug setzt. In Einrichtungen, die den offenen Vollzug anbieten, werden Häftlinge auf das Leben in Freiheit vorbereitet. Dabei handelt es sich nicht um Personen, die als gefährlich gelten. So sind diese Einrichtungen auch nicht im gleichen Masse gesichert wie Hochsicherheitsgefängnisse. In Ländern wie Finnland oder Schweden, die ebenfalls auf den offenen Vollzug setzen, sind die Zahlen ähnlich hoch wie in der Schweiz.

Die Rückfallgefahr ist kleiner



«Man darf den offenen Vollzug als Progressionsstufe nach dem geschlossenen Vollzug deshalb nicht generell infrage stellen», sagt Patrick Cotti, Direktor des Schweizerischen Kompetenzzentrums für den Justizvollzug. Würden Häftlinge nicht Schritt für Schritt auf das Leben in Freiheit vorbereitet, sei die Rückfallgefahr in den ersten Monaten nach der Entlassung entscheidend höher. Das sei wissenschaftlich erwiesen.

Wenn ein Gefangener oder eine Gefangene etwa während eines Urlaubs erst nicht mehr zurückkehre, sei dies nicht dramatisch, sagt Cotti. Schliesslich handle es sich nicht um Straftäter, die für die Bevölkerung eine besondere Gefahr darstellten. Unter ihnen seien etliche, die psychische Schwierigkeiten oder Suchtprobleme hätten. Wenn sie wieder zurückkehrten – aus freien Stücken oder weil sie von der Polizei aufgegriffen worden seien –, dann nehme man in der Folge die Fluchtgründe in der Therapie und der Arbeit auf.