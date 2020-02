Neuwagen erreichen CO2-Ziel nicht

Neue Autos stossen nach wie vor zu viel CO2 aus. Die Zielwerte sind bisher immer verfehlt worden, wie ein Bericht des Bundes zeigt. In den Jahren 2017 und 2018 sind die CO2-Emissionen sogar angestiegen.

Das Umweltdepartement (Uvek) hat untersucht, wie sich die CO2-Emissionsvorschriften in den vergangenen Jahren ausgewirkt haben. Das Ziel - die Absenkung des Normausstosses auf durchschnittlich 130 Gramm CO2 pro Kilometer - sei deutlich verfehlt worden, schreibt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht.