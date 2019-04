«Nein zu diesem Zensurgesetz» reicht 70'000 Unterschriften ein

Das Referendumskomitee «Nein zu diesem Zensurgesetz» hat bei der Bundeskanzlei 70'349 beglaubigte Unterschriften eingereicht. Orchestriert wurde die Unterschriftensammlung von der EDU, der Jungen SVP und der Arbeitsgruppe Jugend und Familie. Sie sehen mit der Erweiterung der Rassismus-Strafnorm die Meinungsfreiheit gefährdet. Mit einer Aktion plädierte das Referendumskomitee am Montag in Bern für mehr Toleranz und entfernte sich selber aufgeklebte «Zensur-Mundpflaster».