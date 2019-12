Nationalfonds investiert in Innovation

Der Bund hat sechs neue Nationale Forschungsschwerpunkte (NFS) in Bereichen wie Automation, Antibiotika-Resistenz und Quantentechnologie lanciert. Die Projekte erhalten von 2020 bis 2023 rund 100 Millionen Franken.

Die NFS werden mit langfristiger Unterstützung der jeweiligen Hochschulleitungen an den Universitäten Basel, Genf, Lausanne und Zürich sowie an der EPF Lausanne und ETH Zürich eingerichtet, wie das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF am Montag mitteilte.