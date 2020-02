Namen weiterer Alt-Bundesräte tauchen in Spionageaffäre auf

Auch Alt-CVP-Bundesrat Arnold Koller gerät in den Sog der Crypto-Affäre. Gemäss einem Aussprachepapier des Verteidigungsdepartements taucht sein Name in den Akten des Bundes zwar nicht auf. Darüber hatte am Samstag der «Tages-Anzeiger» berichtet. Das Papier von CVP-Bundesrätin Viola Amherd datierte vom 17. Dezember 2019.