Nach Razzia: Drei Monate U-Haft für IS-Rückkehrer

In der grössten Schweizer Aktion gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) führten die Strafverfolgungsbehörden des Bundes und der Kantone Bern, Zürich und Schaffhausen am Dienstag früh zeitgleich elf Hausdurchsuchungen durch und eröffneten Verfahren gegen elf Personen. Die Vorwürfe: Verstösse gegen das IS-Verbot, Gewaltdarstellungen sowie Widerhandlungen gegen das Waffengesetz.