Muss das wirklich sein?

Du redest nicht, weil du etwas zu sagen hast, sondern weil es das Datum befiehlt. Am 1. August hält man nun mal landauf, landab Reden, in Basel-Stadt ebenso wie in Bauma, Beckenried oder Buttisholz. Warum eigentlich? Ketzerische Frage. Die Antwort lautet: Das Halten von Reden hat am 1. August Tradition, und Traditionen hält man hoch, gerade am Nationalfeiertag. Deine Rede am 1. August ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.

Du zogst im Nebelfloor daher, suchtest für dein Manuskript Stichworte im Wolkenmeer.

Du redest. Muss das sein? Du wirst dir diese Frage in einer stillen Stunde selber gestellt und sie gleich wieder verdrängt haben. Denn gedanklich warst du bereits am Formulieren. Du zogst im Nebelfloor daher, suchtest für dein Manuskript Stichworte im Wolkenmeer: Zukunft, Vergangenheit, Freiheit, Verantwortung. Der Begriff Patriotismus muss nicht ausdrücklich vorkommen, er schwingt ohnehin in jeder Silbe deiner Rede mit.

Du kommst im Abendglühn daher, und deine fromme Seele ahnt, dass dir die Leute zuhören, weil sie hoffen, deine Rede möge einen Funken in ihnen zünden oder wenigstens ein bengalisches Feuer in ihrem Herzen entfachen. Aber es sind nur die Raketen, die ringsum explodieren, während du ankündigst, dass du nun zum Schluss kommen wirst.

Jetzt endlich werden die Augen der Zuhörer zu leuchten beginnen wie Lampions.

«Wenn einer spricht», sagte einst Kurt Tucholsky, «müssen die anderen zuhören – das ist deine Gelegenheit: Missbrauche sie!»